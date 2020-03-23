كتب امير فتحي في الاثنين 23 مارس 2020 05:55 مساءً - توفيت صباح اليوم الإثنين ” مايسة عصام بهيج ” إبنة الفنانة المصرية ” ناهد جبر ” ولاعب نادي الزمالك الراحل ” عصام بهيج ” . وأعلن الخبر ” حازم المبروك ” زوج الراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في منشور كتب فيه : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج ” . وتابع : ” سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان .. نسألكم الدعاء لها ” . يذكر أن الفنانة ناهد جبر كانت قد قررت اعتزال الفن نهائيا في بداية التسعينات وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إبنة الفنانة المصرية ” ناهد جبر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.