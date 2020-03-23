النجمة البريطانية دوا ليبا تقضى الحجر الصحي في الحمام.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الحجر الصحي المنزلي الذاتي يدفع الكثير من النجمات لتكثيف تواجدهم علي مواقع الـ social media ، وذلك بهدف كسب المزيد من المتابعين ولضمان بقاء الأضواء مسلطة تجاههم .

ومن هؤلاء النجمات النجمة البريطانية دوا ليبا، والتي فاجأت مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” بنشر صورتين من داخل منزلها الموجود في لندن حيث تقيم هناك، وذلك بسبب الحجر المنزلي الذاتي.

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النجمة العالمية البالغة من العمر 24 عاما، ظهرت خلال استحمامها، و هي الصور التي حصدت أكثر من 2 مليون likes خلال يوم واحد فقط و تم تداولها بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلى جانب أخر، تتصدر دوا ليبا غلاف مجلة ” vogue ” في نسختها الأسترالية لشهر أبريل، فقد ظهرت دوا ليبا و هي ترتدي فستان باحدي درجات اللون الأحمر مع قفازات طويلة باللون الأبيض و هو ما الـ style الذي فاجأت دوا ليبا به العالم، و قد نشرت ليبا الصورة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، و قد حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة من قبل مرتادي صفحتها التي 40.8 مليون شخص .

والجدير بالذكر أن دوا ليبا قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : ” Physical ” و ” Don’t Start Now ” و ” New Rules ” ، و غيرهم .