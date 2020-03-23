رانيا يوسف تطالب بوقف تصوير الأعمال الفنية للحد من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، موقفها من وقف تصوير الأعمال الفنية والمقرر عرضها في السباق الرمضاني المقبل.

رانيا يوسف، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج TheInsider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، أنها مع قرار وقف تصوير الأعمال الفنية لمدة 15 يومًا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لأن هذه الأيام هي أصعب أيام الفيروس.

وأضافت: “محدش هيحب يعدي أهله ولا أهل بيته ولا عائلته اه صحيح أكل عيش الناس وكل حاجة بس الناس تقف على رجلها بدل ما تموت مفيش حل تاني”.

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من ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف، لعرض فيلم “أسوار عالية” هو فيلم اجتماعي تدور أحداثه حول العلاقات المتشابكة داخل المجتمع المصري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يسلط الضوء على تجارة المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع والناس.

”أسوار عالية” تأليف أمل عفيفي وبطولة رانيا يوسف وأحمد العوضي وراندا البحيري وانتصار وعبدالعزيز مخيون وياسمين رحمي، ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوي.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم “صندوق الدنيا” مع الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل.

ولكن الفيلم لم يحقق نجاحًا بعد طرحه، وكشفت رانيا يوسف أسباب هذا الفشل قائلة، إن الفيلم فشل لعدة أسباب، ومنها تقليص أيام تصويره، وحذف بعض مشاهدها ومشاهد زملائها، مما أدى إلى حدوث خلل في العمل.