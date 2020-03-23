الفنانة الكويتية شوق الهادي تنفي إصابتها بـ «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة الكويتية شوق الهادي عل الأنباء التي ترددت حول إصابتها بفيروس “كورونا”.

الفنانة الكويتية نفت هذه الأنباء، حيث قالت ساخرة: “ليش تطلعون عليا إشاعات.. والله قايلين حق فرح شوفي شوق مالها فيها كورونا”.

شوق أضافت، في مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقولها: “أعوذ بالله.. اسم الله عليا.. ما فيني شيء، ما فيني إلا العافية تعبت شوية، وهسويلكم ميك آب توتوريال”.

يذكر أن الفنانة شوق الهادي كانت متزوجة من شخص يدعى “بدر”، وقد نشبت خلافات حادة بينهما، وذلك بعد أن اتهمها الأخير بأنها غادرت أمريكا دون علمه، فردت الفنانة على كلامه مؤكدة أنه كان يقوم بضربها ويعاملها معاملة سيئة وكأنها خادمة، وهو ما دفعها لترك أمريكا والعودة إلى بلدها.

Advertisements

كما كشفت شوق أنها كانت حامل من زوجها، إلا أن جنينها أجهض، حيث قالت: ” لما كنت في اميركا، كنت حامل. اول مرة احكي عن الموضوع، ولكن الله ما كتب نصيب”.

وأضافت:”ولكن الجنين توفى والحمدلله، لأن هذه خيرة، لأن الله يعرف اكثر مني مصلحتي.. يمكن الله ما كان يبي يكون عندي طفل من هداك الانسان”.

وكشفت الفنانة الكويتية شوق الهادي أنها تعرضت للتنمر كثيرا لكونها امرأة مطلقة، وقالت إنها تلقت في يوم ميلادها تعليقاً غريباً من متابعة كتبت فيه: “كل عام وأنت بخير أيتها المطلقة”، وأكدت أن هذا لا يزعجها لأنها لا ترى في كلمة “مطلقة” معنى سلبياً أو إهانة أو “شتيمة”.

وتابعت أنها عاشت تجارب صعبة خلال حياتها، كما شهدت معاناة على المستوى النفسي، لافتة إلى أن هذا أثر بشكل كبير على حياتها ومستقبلها والأشخاص المحيطين بها.

وأكدت، خلال استضافتها في برنامج “نجوم كرم”، أنها تحملت كل هذه الصعاب لكونها امرأة قوية، وأن أي امرأة أخرى قد تواجه بسبب ذلك الشعور بالاكتئاب والانهيار.