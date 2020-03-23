محمد رشاد ومي حلمي يحتفلان بعيد زواجهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري محمد رشاد وزوجته الإعلامية مي حلمي بعيد زواجهما الأول.

رشاد نشر صورة من حفل زفافه على زوجته مي حلمي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “كل سنة وإحنا ديما مع بعض .. كل سنة و إحنا ديما ضهر لبعض.. كل سنة وإنتي حياتي و دنيتي كلها.. كل ذكري تعدي علينا و إنتي طيبة”.

مي نشرت صورة أيضا من حفل زفافهما، وعلقت عليها بقولها: “زي انهارده من سنه.. من كومنتاتكم مش حاسه ان الفرح ده من سنه كأنه الشهر الي فات”.

وكان محمد رشاد ومي حلمي قد احتفلا بزفافهما، يوم 23 مارس، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، وقد انتشرت مجموعة صور من حفل الزفاف، وتألقت مي في الصور فستان زفاف شديد الأناقة، بينما أطل رشاد ببذلة سوداء أنيقة.

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يذكر أنه قبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف الأول لمي حلمي ومحمد رشاد، تم إلغائه، وجاء هذا الخبر صادما لجمهورهما خاصة وأن كل منهما كان نشر صورا له أثناء استعدادهما لحفل الزفاف.

الثنائي لم يتحدثا عن تفاصيل الخلاف الذي حدث يوم الزفاف، وقالت مي بعدها إنها تعرضت للعديد من الشائعات ولكن الله سيعوضها وبالفعل عادت لمحمد رشاد بعد خلاف الأسرتين.

وتنشر الإعلامية المصرية مي حلمي الكثير من الصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها محمد رشاد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي تكشف عن قوة الحب بينهما.

وكشف محمد رشاد في شهر يناير الماضي أن زوجته تعرضت لإجهاض جنينها، حيث قال: “ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله”.

الفنان المصري أضاف: “قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة”، ودعا جمهوره لوجته بالشفاء وأن يعوضهما الله عن جنينهما المفقود.