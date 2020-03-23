نسرين إمام تهنئ سمر يسري بعيد ميلادها: سنحتفل بعد محنة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة المصرية نسرين إمام تهنئة خاصة لصديقتها الإعلامية سمر يسري، احتفالا بعيد ميلادها.

نسرين كتبت في تهنئتها لسمر، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “صاحبتي الغالية والجدعة اللي قلبها فله واللي بروحلها فورا وبدون تفكير عشان بتديني دايما الصح في حاجات كتير”.

وأضافت: “بحبك ياغاليه وكل سنه وانتي طيبه حبيبتي وسنه خير عليكي يارب العالمين حبيبتي ونطلع من المحنه دي على خير ونعملك أحلى عيد ميلاد بحبك يا سموري”.

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سمر ردت على تهنئة نسرين، بقولها: “حبيبتي يا نيسو ربنا بخليكي ليا بحبك قد الدنيا يا روح قلبي وان شاء الله ان شاء الله هنعدي المحنة دي وقريب اوي ومصر والعالم كله هيحتفل”.

وكانت نسرين إمام قد اعتزلت الفن منذ زواجها من المنتج تامر مرسي، ويعتبر مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، هو أبرز أعمالها الفنية، وهو من بطولة محمد هنيدي، نهال عنبر، حسام داغر، طارق عبد العزيز، أحمد وفيق، كريمة مختار، ليلى طاهر.

زواج نسرين من المنتج تامر مرسي لم يستمر طويلا وانفصلت عنه، بعد إنجاب طفلها، لرغبتها في العودة للفن، ولكنها عادت إليه مرة أخرى، واستسلمت نسرين لرغبة زوجها في اعتزالها الفن.

ومن أعمال نسرين إمام قبل الاعتزال: مسلسل: “حنان وحنين”، و”قلب ميت”، و”برة الدنيا”، و«مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة».