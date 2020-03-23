سميرة سعيد تعيش مع الناس “واقع مجنون”

أطلقت النجمة سميرة سعيد أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “واقع مجنون” كلمات بهاء الدين محمد، الحان اشرف سالم، توزيع محمد عرام.

الأغنية مصرية، ليست عاطفية بل مناسبة للظروف الراهنة التي تمر بها البشرية بشكل عام وتتحدث عن واقع الحياة والظروف الصعبة التي يمر بها الناس.

أما الكليب نفذّه المخرج نضال هاني الذي قدّم فكرة جديدة ومختلفة، حيث أطل في العمل عدة وجوه من عدة فئات عمرية، وقد ظهر الهموم والألم والخوف في عيون الوجوه المنهمكة والمعقدة في هذه الحياة الصعبة.

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الأغنية أصبحت متوفرة على قناة الديفا عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: الشمس طالعة فوق/والليل عالأرض ليه /أسوار مالهاش بيبان/والبحر فاضي ليه /طلع المطر لفوق/وخلاص ما نزلش تاني /الخوف في كل عين/اللي بيحصل ده إيه

آخر أعمال سميرة سعيد، أغنية “هُليلة” كلمات شادى نور، الحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماسترينغ امير محروس. وهي أغنية إيقاعية مليئة بالفرح والايجابية.