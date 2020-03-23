نانسي عجرم وابن رهاب بيطار.. صورة مشتركة جمعتهما والجمهور متفاجئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول أحد الحسابات عبر موقع تويتر صورة أثارت صدمة كبيرة؛ إذ ظهر فيها شاب إلى جانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كما ظهر الشاب نفسه إلى جانب المحامية رهاب بيطار موكلة عائلة الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل بعد قيام الدكتور فادي الهاشم بإطلاق النار عليه بسبب اقتحامه لفيلته.

وبحسب التعليق على الصور المنشورة فإنَّ الشاب هو ابن المحامية البيطار، وهو أحد معجبي الفنانة اللبنانية، كما تبين أنَّ الصورة بين الشاب ونانسي عجرم يعود تاريخها إلى عام 2016، أي قبل حادثة القتل بسنوات.

وفور نشر الصورة انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حولها؛ إذ رأى بعضهم أن الصورة أكدت أن هدف البيطار من كل القضية هي الشهرة والظهور وهو ما حققته حتى اللحظة.

وقال آخرون إنَّ هذه الصورة لا تعني أي شيء، وقد يكون ابن بيطار من معجبي الفنانة اللبنانية والتقط الصورة قبل القضية، وشكك البعض بأن تكون الصورة تخص ابن بيطار بالأصل بالرغم من التعليق الموجود عليها.

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يُشار إلى أنَّ اسم المحامية رهاب بيطار برز بشكل كبير منذ بداية العام الحالي وذلك بعد توليها الدفاع عن عائلة الشاب محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، وإصرارها على تحويل القضية إلى رأي عام رافضة أن تكون عملية دفاع عن النفس كما يروي الهاشم.

وخرجت بيطار في الأوقات السابقة بأكثر من تصريح ضد عجرم وزوجها، مؤكدة أن عملية القتل تحمل الكثير من الخفايا والأسرار وطالبت بإعادة تشريح الجثة وهو ما تم بالفعل.

إلا أنه والد القتيل محمد الموسى مؤخرا قام بنشر فيديو يكشف من خلاله أنه تم الاستغناء عن خدمات البيطار وهو ما رفضته الأخيرة وقالت إنها لم تتلق أي إخطار رسمي بإنهاء خدماتها، وأنها مستمرة حتى وصول أمر رسمي، كما أضافت أن قميص القتيل سيكشف الكثير من الحقائق، لاسيما أن تشريح الجثة لم يكشف الكثير من التفاصيل بسبب تعفنها وذلك لمرور وقت طويل جدا على وفاته.