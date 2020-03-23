غدير السبتي تعلن إصابة أبناء شقيقتها بفيروس كورونا..هل ابنتها السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي، عن إصابة أبناء شقيقتها الثلاثة بفيروس كورونا، وذلك بسبب نقل العدوى من ابنتها الصغيرة التي أعلنت عن إصابتها مؤخرا، وتم شفاؤها بعد أيام قليلة من الفيروس.

وظهرت غدير، فى فيديو عبر "سناب شات"، حيث قالت: "بس أطمنكم إن بنتي الحمدلله بخير، بس الشيء اللي زعلني إن بنات أختي الثلاثة أصيبوا بفيروس كورونا وأصغرهم بيبي عمرها ٤ سنين، وأمس خذوهم وإن شاء الله كلهم راح يكونون بصحة وعافية، والدكاترة طمنونا، لأن الفيروس ما متمكن من الطفلة صاحبة الأربع سنوات".

ووجه عدد من متابعي الفنانة الكويتية سؤالا لها، حيث قال أحدهم: "بنتك ممن إتصابت بالفيروس"، وتابع آخر قائلاً :"كيف أصيب أولاد شقيقتك".

وكانت غدير السبتي، أعلنت منذ أيام عن إصابة أسماء ابنتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت صورة لابنتها عبر ستوري إنستغرام الخاص بها.

ووجهت السبتي رسالة دعم إلى ابنتها، قائلة: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

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غدير بدأت مشوارها الفني كممثلة عام 2014 بعد ترشيحها للقيام بدور المعاقة في مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد عبد الله، وعلى الرغم من دخولها للفن متأخرا بسبب دراستها في إسبانيا، إلا إنها حققت النجاح بعد ذلك. وهي أستاذة لمادة التمثيل في "المعهد العالي للفنون المسرحية".

وتزوجت للمرة الأولى من والد أبنائها أسماء وعبد الوهاب لكنها انفصلت عنه، في مارس 2018، وفي رصيدها الفني 4 أعمال مسرحية وما يزيد عن 16 مسلسلا تلفزيونيا.

وكانت قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، وذلك بعد فترة قصيرة على زواجهما، بعدم أن أقاما حفلا أسطوريا أقيم في الكويت، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الخليج العربي من بينهم الفنانة إلهام الفضالة، بثينة الرئيسي، وفرح الصراف، وآخرون.