هند البحرينية تحتفل بطريقة هستيرية بنتيجة فحص كورونا النهائية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة البحرينية هند بالنتيجة النهائية للفحوصات التي خضعت لها والخاصة بفيروس كورونا المستجد بعد مكوثها في الحجر الصحي خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت نتائجها الأولية إيجابية أي أنها مصابة بالمرض، ثم جاءت سلبية في الفحص الثاني.

ووثق مقطع فيديو الفنانة هند وهي تحتفل بطريقة مؤثرة بالنتيجة النهائية التي جاءت أيضا سلبية، ليتم الإعلان عن شفائها من المرض، وذلك بعد مرور 5 أيام على صدور النتيجة الإيجابية وحجرها في المستشفى.

وغادرت هند البحرينية المستشفى بعد ثبوت تعافيها تماما من فيروس كورونا الذي أصيبت به أثناء عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية مؤخرا.

وكانت هند البحرينية قد نشرت مقطع فيديو مؤثرا لحظة إعلامها بشفائها من كورونا، فانهالت عليها تعليقات المتابعين عبروا فيها عن مدى فرحتهم العارمة بالنتيجة النهائية.

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وكانت الفنانة قد ظهرت بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام، وهي تخضع لفحص الفيروس صباح أمس الأحد، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "نتيجتي تبع عينة أمس سلبية الحمدلله إن شاء الله هذي بعد تطلع سلبيه للتاكيد وخلص نروح البيت نواصل حجر بالبيت".

وقالت أيضا: "هذا فيديو يبين طريقة أخذ العينه للي سألوني.. من الخشم إلى البلعوم.. هذه العينة ليست مؤلمة بس مزعجة.. وإن شاء الله تطلع سلبية لأن اللي خدوها طلعت سلبية، فيتأكدون ويأخذونها اليوم وإذا سلبية أروح البيت.. فدعواتكم يا جماعة تطلع سلبية لأنهم بيقولولي في ناس تطلع عندهم سلبية وبعدين إيجابية وإن شاء الله ما أكون من هذه الناس".

وكانت هند قد وجهت الشكر والتقدير من داخل الحجر الصحي بأحد المستشفيات في البحرين لكل من حاول الاطمئنان عليها، وقالت: "أشكر لكل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا يوجد الأعراض مثل سخونة أو غيره، أنا بخير".