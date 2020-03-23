عبد الرحمن أبو القاسم يدخل المستشفى.. وهذا ما أصابه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أدخل الفنان السوري القدير عبدالرحمن أبو القاسم، إلى المستشفى بحالة إسعافية حسبما كشفته بعض المصادر الإخبارية السورية، مضيفة أن أبو القاسم يعاني من نقص في الأوكسجين وتعب في عضلة القلب، وكذلك إصابته بماء في الرئتين مما تسبب له بضيق في التنفس.

وبحسب الأطباء المشرفين على حالته فإنه من المقرر أن يستمر تواجده في المستشفى لعدة أيام حتى يتحسن وضعه الصحي.

وعلى الصعيد الفني؛ أنهى أبو القاسم في شهر فبراير الماضي تصوير مشاهده في مسلسل يحمل اسم "بروكار" من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم.

وعبدالرحمن أبو القاسم هو فنان سوري من أصل فلسطيني من مواليد صفورية عام 1942 بدأ العمل في المسرح المدرسي عام 1954 وبعد ذلك تنقل في عدد من الفرق السورية المحلية.

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وفي عام 1965 قدم عددا من المسرحيات بما لا يقل عن 15 عرضا وكانت العروض المشاركة 100 عمل مسرحي ثم تبنت منظمة التحرير هذه الفرقة وأصبح اسمها فرقة المسرح الوطني الفلسطيني.

وشارك أبو القاسم في العديد من الأعمال السورية الناجحة أبرزها، الكف والمخرز، الجوارح وقدم في العمل شخصية ابن رومية وهو الدور الذي ترك بصمة مهمة في تاريخه الفني، العبابيد، الكواسر، الجمل، البواسل، الصمت، حاجز الصمت، بيت جدي، طوق البنات، عطر الشام، خاتون.

وفي إحدى حواراته الصحافية كشف أبو القاسم عن فلسطينيته وقال إنه وعلى الرغم من مغادرته فلسطين وقريته "صفورية" في السادسة من عمره، إلا أنه عندما زارها، شعر بأنه سيعود إليها مجددا، واستطرد بأنه وخلال زيارته لكنيسة المهد، دخل وقت الصلاة واستأذن الكاهن ليجيب الأخير: "هذا بيت الله صلِّ كما شئت"، فصلى أبو القاسم العصر داخل الكنيسة.

كما كشف الفنان عن معاناته في الطفولة وقال إنه وخلال رحلة النزوح من فلسطين إلى لبنان وبعدها إلى العاصمة السورية دمشق، كان أخبر إخوته وهو في عمر الـ 6 سنوات، اضطراره للتسول من أجل أن يتمكن من العيش ومساعدة عائلته، وعندما وصل إلى الشام عمل في بيع الحلويات ودخل المدرسة هناك.