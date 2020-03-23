عمرو يوسف يتكفل بـ100 أسرة متضررة من فيروس كورونا ويتحدى ميدو وكرارة ويسرا

قرر الفنان عمرو يوسف، المشاركة في تحدي الخير الذى أطلقته حملة رسالة التطوعية فى حملات مساعدة الأسرة الفقيرة، جاءت استجابة بعد تحدي الفنان شيكو والشاعر أمير طعيمة.

وأعلن الفنان عمرو يوسف، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير “انستجرام”، أنه قبل تحدي شيكو والشاعر أمير طعمية، ويتكفل بـ100 أسرة متضررة من فيروس كورونا من مصروفات غذائية كاملة خلال الفترة المقبلة لمدة شهر كامل”.

وأضاف يوسف:” أنه ينقل التحدي لكل من الفنان أمير كرارة، وتامر حسني والنجمة يسرا، وأصالة، وهند صبرى، واللاعب أحمد حسام الشهير بـ”ميدو”.

وقبل العديد من الفنانين والشخصيات المشهورة في المجتمع مساندة الدولة في تلك الأزمة التي تمر بها البلاد، عن طريق التبرع أو التكفل بالأسر أو مساعدة الوزارة، ومنهم الفنان شيكو وأحمد السعدني.

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واتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، منها إعطاء إجازة لكل المراحل التعليمية لمدة 15 يومًا بدءًا من يوم السبت الماضي، وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي والكازينوهات والحانات والمراكز التجارية “المولات” حتى يوم 30 مارس بدءا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

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