محمد رمضان يهدى والدته أغنية "أمي ملكة"

القاهرة – لايف ستايل
أهدى الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة لوالدته بمناسبة عيد الأم، حملت عنوان "أمي ملكة"، وذلك عبر قناته بموقع تويتر.
ونشر رمضان مقطعا من الأغنية التي حملت كلماتها "أمي ملكة وراضية عني"، عبر حسابه بتويتر، معلقا: "دى هديتى لأمى ولكل أم، نزل صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللى تعبت وشقيت فى تربيتك".
وتابع: "وأعمل هاشتاج (أمى ملكة) وهتشوفها فى أغنية (أمى ملكة) ليلة عيد الأم على قناتى الرسمية على يوتيوب.. واللى والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها".
ويشارك رمضان من خلال مسلسله الجديد "البرنس" مع المخرج محمد سامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل.
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