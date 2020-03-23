أشرف زكي ينفي توقف تصوير مسلسلات رمضان 2020

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، توقف تصوير المسلسلات الرمضانية التي يتم تصويرها هذه الفترة بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال النقيب أشرف زكي ، إنه هذه الأخبار ليست صحيحة على الإطلاق، متابعا: "إلى اللحظة الحالية المسلسلات تصور بشكل طبيعي من خلال العناية بالأمور التي نصحنا بها، وهي طرق الوقاية المتبعة".

واختتم قائلا: "لا ندري ما الذي ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة، وسنعلن بشكل رسمي إذا حدث شيء جديد".

يذكر أن تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور قرار بوقف تصوير جميع المسلسلات والأفلام السينمائية كإجراء احترازي من فيروس كورونا، والبقاء في المنزل حفاظًا على السلامة العامة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

شقيق هيثم أحمد زكي يبرر ما حصل ويرد على أشرف زكي بشكل حاسم

أشرف زكي يقرر إيقاف علاء زينهم