أشرف زكي ينفي توقف تصوير مسلسلات رمضان 2020

القاهرة – لايف ستايل
نفى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، توقف تصوير المسلسلات الرمضانية التي يتم تصويرها هذه الفترة بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا حول العالم.
وقال النقيب أشرف زكي ، إنه هذه الأخبار ليست صحيحة على الإطلاق، متابعا: "إلى اللحظة الحالية المسلسلات تصور بشكل طبيعي من خلال العناية بالأمور التي نصحنا بها، وهي طرق الوقاية المتبعة".
واختتم قائلا: "لا ندري ما الذي ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة، وسنعلن بشكل رسمي إذا حدث شيء جديد".
يذكر أن تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور قرار بوقف تصوير جميع المسلسلات والأفلام السينمائية كإجراء احترازي من فيروس كورونا، والبقاء في المنزل حفاظًا على السلامة العامة.
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