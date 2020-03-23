علا رشدي تستعين بالفلفل الأسود لتوضح أهمية غسيل الأيدي

اعتادت الفنانة علا رشدي، على مشاركة جمهورها بيومياتها مع أسرتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، شاركت رشدي، متابعيها بمقطع فيديو جديد جمعها بأبنائها، لتوضح من خلاله مدى أهمية غسيل الأيدي بالماء والصابون للتخلص من الفيروسات.

وظهرت في الفيديو وهي تجري تجربة عملية استخدمت فيها صحن به كمية من الماء والفلفل الأسود، وصحن آخر احتوى على صابون.

وطلبت من أبنائها أن يغمسوا أيديهم في الصحن الأول، ومن ثم يكرروا نفس الخطوة مرة أخرى بعد غمسها في الصابون أولاً، ليتضح أن الفلفل الأسود يبتعد عن أيديهم بعد تغطيتها بالصابون.

وعلقت كاتبة: "بمناسبة القلق اللي احنا فيه اليومين دول حبيت أعمل الفيديو ده عشان أقولكوا قد ايه غسيل الإيد مهم سواء للكبار أو لأاطفال، للحماية من الفيروسات".

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يشار إلى أن علا رشدي، شاركت مؤخرًا في فيلم "قصة حب" بجانب كلاً من أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وحنان سليمان، وياسر طوبجي، وهو قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، مدير تصوير أحمد يعقوب، موسيقي تصويرية أشرف محروس، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، وتوزيع شركة دولار فيلم، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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