أحمد سعد يهدي الشعوب العربية "أزمة وهتعدي" ويطالبهم بعدم الخوف من كورونا

طرح المطرب أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي" على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من ألحانه ومن كلمات أحمد إبراهيم.

وجاء قرار طرح أحمد سعد لهذه الأغنية في الفترة الحالية لطمأنة الشعوب العربية بأن أزمة فيروس كورونا سوف نتغلب عليها دون خسائر، وحث المواطنين على عدم دخول الخوف والذعر في قلوبهم ولكنهم يأخذون حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الطبية والحرص على الاهتمام بالاجراءات الاحترازية التي أطلقتها الصحةا لعالمية.

ووجه رسالة من خلال الأغنية للناس اننا لازم نخاف علي نفسنا ونفضل في بيوتنا لكن دون أن يصيبنا الذعر

من جهة أخرى، يستعد "سعد" لطرح ديو جديد يجمعه بمطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، والتي تم تسجيلها من وقت قريب وهناك دراسة لتصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا لمحمد جابر وعبدالعظيم خلاف ومحمود الباز.

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