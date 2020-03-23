محمد رمضان يتبرع بـ2 مليون جنيه لمرضى كورونا ويتحدى ساويرس وتامر مرسي

ونشر الفنان فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، متحدياً رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمنتج تامر مرسي، ورجل الأعمال أحمد بهجت، أن يشاركوا في التحدي لعمل الخير”.

وقال في الفيديو :”إنه قرر التبرع بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة، لدعم هذه الأسر لمواجهة فيروس كورونا، ، ويدعو للاعب شيكابالا بالبركة لإنه يرعى 30 أسرة من مصابي فيروس كورونا لمدة شهر كامل، كما يتحدي رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحمد بهجت، والمنتج تامر مرسي، بالإضافة إلى اللاعب رمضان صبحي لدعم الخير”.

ونشر محمد رمضان عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد البرنس، يعلن فيه قبول تحدي شيكابالا، ويتحدى فيه بعض الشخصيات الخاصة المرموقة.

وقبل العديد من الفنانين والشخصيات المشهورة في المجتمع مساندة الدولة في تلك الأزمة التي تمر بها البلاد، عن طريق التبرع أو التكفل بالأسر أو مساعدة الوزارة، ومنهم الفنان شيكو وأحمد السعدني.

واتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، منها إعطاء إجازة لكل المراحل التعليمية لمدة 15 يومًا بدءً من يوم السبت الماضي، وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي والكازينوهات والحانات والمراكز التجارية “المولات” حتى يوم 30 مارس بدء من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

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