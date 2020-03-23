عرض جزء جديد من "بكار" في رمضان

بدأ المخرج شريف جمال في تسجيل حلقات جديدة من المسلسل الكرتوني الشهير "بكار".

حيث قرر تقديم جزء جديد في شهر رمضان المقبل بتقنية ال 3D وتعاقدت قناة النهار على عرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على شاشة التليفزيون المصري.

وسيتم تقديم الحلقات الجديدة من المسلسل وفقًا للتغيرات التكنولوجيا الكثيرة التي دخلت على المجتمع حيث ستتناول الحلقات كيفية تعامل الأطفال مع التكنولوجيا.

ومن المقرر أن يدخل المسلسل مرحلة الجرافيك مطلع شهر أبريل المقبل ليكون جاهزًا للعرض.

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