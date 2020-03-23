القاهرة – لايف ستايل
يواجه العالم حالياً أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا covid -19 والذي بسبب تتخذ الحكومات إجراءات احترازية وتطالب مواطنيها بالجلوس في المنزل لعدم انتشار المرض.
وناشد المخرج يسري نصرالله النقابات الفنية بوقف تصوير المسلسلات والأفلام لمنع حدوث كارثة.
وكتب نصرالله عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:"يا ريت النقابات الفنية والمنتجين يجتمعوا حالا وياخدوا قرار جريء بتأجيل تصوير الأفلام والمسلسلات لحد ما الغمة دي تعدي. مافيش أي حاجة تبرر إننا نخاطر بصحتنا وصحة حبايبنا، مسؤوليتنا إننا نساهم في منع حدوث الكارثة، مش إننا نساهم في حدوثها واحنا بنرقص على أنغام التيترات".
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كانت هذه تفاصيل خبر يسري نصرالله يطالب بتأجيل تصوير المسلسلات والأفلام حتى انتهاء أزمة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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