المهن الموسيقية تصدر بيانًا حول أزمة المتضررين بعد "كورونا"

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن توقف الحفلات الفنية وخلافه في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال اجتماع تم بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وقال البيان الذي أصدرته النقابة: "في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومصر ضمن هذه الظروف الطارئة من توقف تام لكل المحلات والأماكن التي تعتمد علي الفقرات الفنية وتعطل العازفين عن العمل والذين يرتزقون من عملهم اليومي في هذا المجال".

وتابعت: "في إطار دور نقابة المهن الموسيقية في كفالة أعضائها اجتماعيا في مثل هذه الظروف فإن مجلس إدارة النقابة والسيد النقيب الفنان هاني شاكر في تشاور دائم لبحث كيفية مواجهة هذا الظرف الاستثنائى ومساعدة الأعضاء المتضررين فعليا من هذا التوقف".

واستكمل البيان: "يتشاور المجلس الآن والسيد النقيب في آلية صرف زم وتوزيع المبلغ المحدد لكل مضار فعليآ وفور الوصول لهذا سوف يتم الاعلان عن كيفية ومتي يتم الصرف".

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واختتم البيان: "ونهيب بأعضاء الجمعية العمومية الكرام أن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية بناء على ما يتم الاتفاق عليه مع مجلس الإدارة ونهيب بهم عدم الإنسياق لأي إشاعات أو كلام ليس له مصدر، ندعو الله أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد".

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