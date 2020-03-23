إدريس إلبا يرقص خلال الحجر الصحي بعد إصابته بكورونا

القاهرة – لايف ستايل
لجأ الممثل البريطاني إدريس إلبا للرقص خلال وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر إلبا (47 عاما) مقطع فيديو لنفسه على موقع "تويتر"، الجمعة، وهو يرقص على موسيقى الراب، وتحت عنوان "الطريق الطويل 2"، قام إلبا بالغناء خلال الفيديو عن خضوعه للعزل الذاتي وعن أخطار وباء فيروس كورونا.
وكتب إلبا : "أقضي الوقت، أشكركم جميعا لدعمكم وتشجيعكم الآن، هذا يعني لي الكثير، الابتكار هو علاجي رغم اعتقادي بأنني أدفع ساب (زوجتي) للجنون".
وكان الممثل البريطاني أعلن، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، وحث المواطنين على الالتزام بدعوة الحكومة إلى التباعد الاجتماعي.
وقال إلبا في مقطع فيديو لمتابعيه على "تويتر" وعددهم 7 .2 مليون شخص: "أنا بخير، لم تظهر عليّ أي أعراض، لقد خضعت للفحص لأنني أدركت أنني تعرضت لشخص اتضحت إصابته"، وتابع: "امكثوا في منازلكم أيها الناس، وكونوا واقعيين".
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