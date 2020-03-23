سميرة سعيد تُطلق جديدها "واقع مجنون"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة المغربية سميرة سعيد فيديو كليب بعنوان "واقع مجنون" عبر حسابها الخاص على "YouTube"، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو. وهو من إخراج نضال هاني. أما كلمات الأغنية فللشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، والملحن أشرف سالم، والموزّع الموسيقي محمد عرام.

وتدور قصة الفيلم حول الواقع الذي يعيشه العالم وسط الظروف الصعبة التي يمرّ بها الناس مع ازدياد الأعباء والهموم والصعوبات التي تواجه الإنسان المعاصر، خاصةً خلال الظرف القاهر بوجود أزمة كورونا. فيما يقول مطلعها: مجنون، الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضي ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف في كل عين، اللي بيحصل ده إيه