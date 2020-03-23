نانسي عجرم تستعد لتسجيل شارة "سكر زيادة"

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة نانسي عجرم لتسجيل شارة مسلسل "سكر زيادة" الذي يجمع في بطولته الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وتحمل الأغنية اسم المسلسل نفسه، وهي من تأليف تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، وسيتم تسجيلها الأسبوع المقبل.
يشار إلى "عجرم" أعلنت في مداخلة هاتفية عبر برنانج "صار الوقت" الذي يقدمه الإعلامي مرسال غانم عن تبرعها بمبلغ 10 آلاف دولار لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، و10 آلاف دولار للصليب الأحمر اللبناني.
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