شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية وتتر مسلسل ياسر جلال "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المؤلف الموسيقى والفنان شادى مؤنس الموسيقى التصويرية لمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، الذى يتم تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، كما يعكف حاليا على وضع موسيقى تترى البداية والنهاية للعمل.

وأوضح شادى، لـ"الخليج 365"، أن ترشيحه للعمل فى المسلسل جاء عن طريق المؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوي وبعد قراءته، مضيفاً أنه بعد قراءة السيناريو وجد الأحداث تدور منذ ما يقرب من 150 سنة، ولذلك تخيل شكل الموسيقى فى تلك الفترة والآلات المستخدمة فيها وأضاف إليها آلات أخرى ليضع موسيقى مصرية شرقية خالصة ممزوجة مع الأوركسترا تعبر عن الحالة والحدث داخل العمل التاريخى، الذى يتناول موضوع الفتوات في الحارة الشعبية المصرية فى حى الجمالية.

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يذكر أن الفنان شادى مؤنس قدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق" ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائي آخر مازال لم يعرض بعد لمخرج مصري يعيش في الخارج.



المؤلف الموسيقي شادي مؤنس

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل "الفتوة " التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.