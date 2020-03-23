شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صابرين: تفائلوا أيام وهتعدي ونخلينا فى البيت علشان اللى بنحبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة صابرين رسالة من خلال فيديو خاص لليوم السابع حول الوضع القائم بخصوص فيروس كورونا، إلى كل الإنسانية وقالت خليكوا في البيت، عدت أيام وباقى أيام تفائلوا بالخير تجدوه، وبعدين نغسل أيدينا بالمايه والصابون ده عادي بنعمله، بس زودوها شوية".

وأضافت في رسالة أخري خلال نفس الفيديو قالت فيها : "لو أنت بتحب أبوك وأمك، لو بتحب أولادك، لو بتحب اسرتك، لو بتحب نفسك، من فضلك خليك في البيت".

هذا وحصل أبطال وكل المشاركين في مسلسل "ليالينا" على أجازة من التصوير لمدة أسبوع واحد بهدف المشاركة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علي أن يتم استكمال التصوير بعدها وفقاً لما أكدته النجمة صابرين خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365.

مسلسل "ليالينا" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.

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