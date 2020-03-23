شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوسة تجمع اورلاندو بلوم وكاتي بيري فى محطة بنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم اورلاندو بلوم وحبيبته الحامل كاتي بيري وهم في نزهة نهاية الاسبوع لتزويد سيارتهما بالبنزين في لوس انجلوس، حيث حرص بلوم علي تقبيل حبيبته كاتي بيري أمام عدسات المصورين، ويبدو أن انتشار فيروس كورونا والجلوس فى المنزل جعل قضاء وقت خارج المنزل فرصة لا تعوض خاصة لو مسببة.

وكانت النجمة كاتي بيري نشرت صورة لها علي انستجرام وهي تأكل المخلل في منزلها بعدما انضمت للنجوم ممن يعيشون في عزل تام، خوفا من فيروس كورونا ويبدو أن حمل بيري في الشهورالأولى يدفعها لأكل المخللات بشكل دائم إضافة إلي شعورها بالملل من الجلوس لفترات طويلة داخل المنزل.

Advertisements