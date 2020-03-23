شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوسة تجمع اورلاندو بلوم وكاتي بيري فى محطة بنزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم اورلاندو بلوم وحبيبته الحامل كاتي بيري وهم في نزهة نهاية الاسبوع لتزويد سيارتهما بالبنزين في لوس انجلوس، حيث حرص بلوم علي تقبيل حبيبته كاتي بيري أمام عدسات المصورين، ويبدو أن انتشار فيروس كورونا والجلوس فى المنزل جعل قضاء وقت خارج المنزل فرصة لا تعوض خاصة لو مسببة.
وكانت النجمة كاتي بيري نشرت صورة لها علي انستجرام وهي تأكل المخلل في منزلها بعدما انضمت للنجوم ممن يعيشون في عزل تام، خوفا من فيروس كورونا ويبدو أن حمل بيري في الشهورالأولى يدفعها لأكل المخللات بشكل دائم إضافة إلي شعورها بالملل من الجلوس لفترات طويلة داخل المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بوسة تجمع اورلاندو بلوم وكاتي بيري فى محطة بنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.