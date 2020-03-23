شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سميرة سعيد تعيش مع ظروف الناس الصعبة بأغنية "واقع مجنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الديفا سميرة سعيد اليوم على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني، وهي أغنية تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة، يقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضي ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف في كل عين اللي بيحصل ده إيه .





أخر أعمال الديفا كانت أغنية "هليلة" من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوت هانى محروس وحققت نجاح كبير .

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من ناحية أخرى، تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

يشار إلى أن الديفا سميرة سعيد، أحيت حفلا ناجحا فى دبى فى يناير الماضى، وذلك بمشاركة المواهب الشابة، وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديمها مدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر، الأمر الذى أشعل أجواء الحفل رقصا وفرحا حتى منتصف الليل .