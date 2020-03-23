شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير: لطفى لبيب وش السعد عليا واستنونا فى "ولاد امبابة" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الحالة الصحية للفنان القدير لطفى لبيب، إلا أنه مازال قادرا على العطاء، والوقوف أمام الكاميرا، والتحول إلى روح الشباب بالبهجة التى يضفيها على أى عمل يشارك به.

سعد الصغير، وصف الفنان القدير لطفى لبيب بأنه "وش السعد" عليه، وقال عبر انستجرام، تعليقا على صورة تجمعهما، "وش السعد علي سعد الصغير في كل فيلم وكل مسلسل نبقا مع بعض الراجل .. الطيب الجميل المحترم اللي بحترمه جدا وبحبه من قلبي بجد .. عمي وحبيبي لطفي لبيب.. انتظرونا ان شاء الله في رمضان٢٠٢٠ رمضان يجمعنا في ولاد امبابه"



سعد الصغير على انستجرام

من ناحية أخرى انتهى سعد الصغيرمن تصويرعدد من مشاهد مسلسل "ولاد امبابة" في أحد الاستديوهات في شبرامنت بالهرم والذى يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وسميرغانم وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

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ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنيه داخل أحدث العمل.

من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى