شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإصابة المغنى تشاك بيلى وزوجته تيفانى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب المغني الأمريكي تشاك بيلي عضو الفريق الغنائي "Testament" بفيروس كورونا، وهو الخبر الذي تم تداوله بكثافة عبر المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "لاودر ساوند" الذي نشر تقرير يؤكد أن بيلي لم يصاب بمفردة بهذا الفيروس لكن أيضا زوجته تيفاني كذلك بعض من افراد فريق عمله، وجاء هذا الخبر الذي ازعج الكثير من محبي الموسيقي و الغناء بعد أسابيع فقط من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا ، مما أدى إلى إلغاء عدد من النشاطات الفنية الخاصة بالفريق .



تشاك بيلي

وفي بيان رسمي نشره الفريق على "فيس بوك"، جاء فيه "كما يعلم الكثير منكم بالفعل بعد العودة من جولة أوروبا الأسبوع الماضي، كان البعض منا يشعربتوعك واتخذوا القرار مع أطبائنا انه سيتم إجراء اختبار لفيروس كورونا الجديد، وجاءت اختبارات تشاك وتيفاني إيجابية وكذلك بعض أفراد طاقم العمل..أردنا التواصل مع كل من كان يدعمنا.. وأننا جميعا مازلنا موجودين في الحجر الصحي منذ عودتنا إلى الوطن؛ حتى قبل أن يتم عمل الاختبارات".

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وتابع :"في الوقت الحالي، نركز فقط على البقاء معزولين وآمنين، والاستمتاع بالراحة، والعودة إلى صحتنا، وبالطبع إرسال تحياتنا للفرق الطبية ، والصلاة للجميع والطاقة الإيجابية لأصدقائنا المرضى أيضا".