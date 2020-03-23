شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد زواجهما .. محمد رشاد لمى حلمى: كل ذكرى تعدى علينا و إنتٍ طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان والمطرب محمد رشاد، زوجته المذيعة مى حلمى، بعيد زواجهما الأول، وذلك من خلال صورة من زفافهما، نشرها رشاد عبر حسابه على "انستجرام"، وقال رشاد لمى، "كل سنة و إحنا دايما مع بعض .. كل سنة و إحنا في ضهر بعض .. كل سنة و إنتٍ حياتي و دنيتي كلها .. كل ذكرى تعدي علينا و إنتي طيبة"



محمد رشاد ومى حلمى

يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات، لكن محمد رشاد حرص على زيارتها وقتها ولم يكشف الثنائى بعد ذلك طبيعة علاقتهما رغم التساؤلات الكثيرة التى كانت تصلهما من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى حول إمكانية عودتهما من جديد، ولكنهما عادا وأقاما حفل زفافهما، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم.

ويستعد المطرب محمد رشاد لدخول عالم التمثيل خلال الفترة المقبلة للمرة الأولي، وتحديداً خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما أنضم رشاد إلي أسرة مسلسل "ليالينا" مؤخراً علي أن يبدأ تصوير دوره خلال أحداث المسلسل في الأيام القادمة.

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مسلسل "ليالينا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وآخرون من النجوم.