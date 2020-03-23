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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..كيم كاردشيان تعانى أثناء ارتداء ملابسها الضيقة من Balmain والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان لأول مرة ملابسها المطاطية خلال أسبوع الموضة في باريس، تساءل الكثير من محبيها ومعجبيها عن استطاعة كيم البالغة من العمر "39 عاما" أن تضغط منحنياتها في الملابس الضيقة بشكل مبالغ فيه.
وقررت كيم كاردشيان أن تكشف لكي محبي ومتابعي برنامج "Keeping Up With The Kardashians" الذي يحظى بشعبية كبيرة حول العالم أنها تضحي بالراحة من أجل الأناقة لأنها تضغط على جسدها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يظهر بوضوح في مقطع الفيديو الذي نشرته من البرنامج، حيث كانت ترتدي كيم ملابس من الجلد حملت توقيع دار أزياء "Balmain" حيث كشفت إن الملابس بالفعل غير مريحة ومجرد لبسها احتاج منها أن تطلب المساعدة من آخرين .
و اكد موقع "ديلي ميل" علي نظرة خاطفة على الحلقة والتي تظهر نجمة الواقع وهي تعاني اثناء ارتدائها للأزياء وهي تكافح من أجل سحب السروال المطاطي، وقد وصل سعر ملابس كيم كاردشيان التي حملت توقيع دار أزياء "Balmain" الي 22368 جنية إسترليني.
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
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