بعد إصابة عضو الفريق بكورونا.. جون بون جوفى يطالب الجمهور بكتابة أغنية معه

يحاول النجم العالمي جون بون جوفي جمع الناس معا خلال هذه الفترة العصيبة، حيث كشف الموسيقي البالغ من العمر (58 عاما) من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "Instagram" أنه كتب الجزء الأول لأغنية جديدة تحمل اسم "Do What You Can"، وطلب من المعجبين مساعدته في كتابة باقي الأغنية، وذلك بعد ساعات من إعلان عضو الفرقة "ديفيد بريان" أنه مصاب بفيروس كورونا، ويقول:"أرجوك ساعد بعضكما البعض..سينتهي هذا قريبا".

ففي مقطع فيديو قصير قال جون بون جوفي:"هذه أوقات عصيبة نمر بها، منطقة مجهولة، أنه المجهول العظيم" وأكد جون أنه يقضي وقته في الحجر المنزلي الذاتي بين آلاته الموسيقية، وأشار جون إلى انه يريد أن يعرف قصص المعجبين وأفكارهم خلال تواجدهم بالحجر الذاتي في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستعرض جون بون جوفي فكرة جديدة تناسب التعاون مع جمهوره وهي كتابة اغنية معه، وذلك بكشف جون عن المقطع الاولي الذي كتبه علي ان يكمل الجمهور معه تأليف باقي الاغنية .

يذكر أن العازف الشهير ديفيد براين أصيب بفيروس كورونا وهو عازف فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi ، وحسب موقع " ديد لاين " قال براين أمس : " حصلت الآن على نتائجي واختباراتي إيجابية لفيروس كورونا، لقد كنت مريضا لمدة أسبوع وأشعر بتحسن كل يوم"، وحسب الموقع تم عزله في الأسبوع الماضي وحث المعجبين على عدم الخوف ، و قد حاول ديفيد براين ان يطمئن جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ، فكتب : " من فضلك لا تخف .. انها الأنفلونزا وليس الطاعون، لقد بقيت في الحجر الصحي لمدة أسبوع وسأظل لمدة أسبوع آخر ، و عندما أشعر بتحسن ، سأخضع للفحص مرة أخرى للتأكد من خلوي من هذا الفيروس السيئ " .