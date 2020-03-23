شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يرد على وصف فيلم "جيمس بوند 25" باللعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم دانيال كريج خلال حوار مطول مع مجلة GQ عن انزعاجه الشديد بسبب وصف فيلم جيمس بوند 25 باللعنة فى أكثر من موقع، وذلك إثر تأجيل طرحه مؤخراً من شهر أبريل المقبل حتى نوفمبر من العام الجارى.

دانيال كريج الذى اشتهر بسبب لعب شخصية العميل السرى جيمس بوند أكد أن هذا الأمر يقلقه ويزعجه للغاية، خاصة لأنها ليست المرة الأولى التي يسمع بها الأمر، حيث سبق وكتبت العديد من التقارير أن الفيلم بمثابة اللعنة، وذلك على خلفية حوادث عديدة نشبت أثناء كواليس تصوير العمل، الذى يشارك في بطولته النجم رامى مالك.

كريج أكد أن أى عمل معرض لمثل تلك الأمور، وأن كم الضغوطات التى تعرض لها فريق العمل أثناء التصوير لم يكن سهلاً على الإطلاق، حيث حاولوا الخروج من تلك الأزمات بشكل أقوي مضيفاً بأن الفيلم يتضمن العديد من مشاهد الأكشن وصفها بأن ليس لها مثيل من قبل في السلسلة الشهيرة الذى حقق بها النجم البريطاني نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة علي مستوى العالم.

وكان فيلم "لا وقت للموت" الذى يعد آخر أفلام دانيال كريج مع سلسلة جيمس بوند قد تعرض للعديد من الأزمات بداية من انسحاب مخرجه على إثر خلافات مع الشركة المنتجة ثم اندلاع حريق في الاستديو بالإضافة إلي حادث سيارة كاد أن يودي بحياة سائقها أثناء تنفيذ مشاهد أكشن، إلى جانب إصابة دانيال كريج نفسه أثناء التصوير في كاحله في التصوير.