شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تقبل تحدى هند صبرى وتتحدى هانى سلامة وأحمد السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبلت النجمة حنان مطاوع تحدى كل من هند صبرى وريهام أيمن، فيما يتعلق بتقديم مساعدات والتكفل بأسرة تضررت من جراء البقاء فى المنزل، بسبب تفشى فيروس كورونا فى الآونة الأخيرة.

وقالت حنان مطاوع فى فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" "أنا كمان قبلت تحدى هند صبرى وريهام أيمن، وأشكرهم أنهم حطونى ضمن التحدى ده، علشان أكفل أسر متضررة من القاعدة فى البيت، لأن لازم كلنا نقعد فى البيت، علشان نحمى بلدنا وأهلنا، وربنا يشفى كل مريض يارب، وعارفة إنى زمايلى بيعملوا خير من غير ما يقولوا ومن غير مايدخلوا التحدى ده، لكن بما إنه ده قانون التحدى، فأنا بتحدى هانى سلامة، وأحمد السعدنى، وإيمان العاصى، ربنا يقدرنا على فعل الخير، ويقينا كلنا شر الأمراض".

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حنان مطاوع فى التحدى

وعلقت على الفيديو "ربنا ينجينا جميعا ويقدرنا على التكافل ويعطينا أجر حسن الظن بالله".



حنان مطاوع

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العشرات من التحديات بين نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة وكذلك رجال الأعمال والوزراء، من بينهم منى زكى وأمير كرارة وتامر حسنى وأحمد السقا وعمرو يوسف وأحمد فهمى وشيكو، ومن الرياضيين سعد سمير وأحمد فتحى وطارق حامد وغيرهم، ومن الوزراء، قبلت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحدى الإعلامى خالد أبو بكر، وأعلنت تكفلها بأسر من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.