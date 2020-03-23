فيديو| بـ"الكمامة".. فيفي عبده :"مستعجلين على موتنا يعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تنصح فيه متابعيها بعدم الخروج من المنزل بشأن فيروس كورونا المستجد، مشيرة أن الوضع أصبح خطيرًا.

وظهرت فيفي في الفيديوبـ"الكمامة"، مرتدية نظارة شمسية، وقالت:"عايزة أقولكم لازم تلتزموا البيوت، لان في ناس ما بتلتزمش، ودا مش لمصلحتكوا ولا لمصلحتنا، طب ليه مستعجلين على موتنا يعني، من فضلكوا ياريت تلتزموا في البيوت، أرجوكوا إذا بتحبوني صحيح التزموا في البيوت".

وأضافت فيفي :"كل الأسر لازم نخلي بالنا منها، يعني لو انت خرجت هتجيب الفيروس وهتبقى مشكلة كبيرة جدا، ولو نزلتوا حطوا الكمامات زي مانا حاطه كدا، للحاجة الضرورة بس يعني بالنهار، لكن بعد ما يقولوا مافيش نزول خلال هي مش تهريج، خلوا بالكوا الموضوع خطير أوي، إن شاء الله يبعد عننا الغمة وعن بلدنا وعن العالم والأوروبي كمان".

يذكر أن أعلنت الفنانة فيفي عبده، أمس، عن انضمامها لتحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة فقيرة وغير قادرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.