فيديو.. صابرين عن أزمة كورونا: "تفائلوا بالخير تجدوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة صابرين، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقالت: "إلى كل الإنسانية، إلى كل إنسان وكل إنسانة، خليكوا في البيت، عدت أيام وباقي أيام، تفائلوا بالخير تجدوه، وبعدين نغسل إيدينا بالمية والصابون ده عادي يعني نعمله، بس زودوها شوية".

وتابعت: "لو إنت بتحب أبوك وأمك، لو إنت بتحب ولادك، لو إنت بتحب أسرتك، لو بتحب نفسك، من فضلك خليك في البيت"

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.