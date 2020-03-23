محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الكاتب محمد أمين راضي، إنه لم يخش من عرض مسلسل "مملكة إبليس"، على منصة شاهد الالكترونية، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بتحقيق ذلك منذ عام 2015.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "منذ عام 2015، ويشغلني التفكير في اهتمام الناس بمشاهدة الأعمال عبر الانترنت، التليفزيون موجود لكن الكل منذ سنوات يشاهد عبر هاتفه المحمول والتاب، فكنت بحلم إن ده يحصل".
وأشار إلى أن التجارب التي عُرضت على منصات الكترونية، قبل "مملكة إبليس" كانت صغيرة: "الحمد لله مسلسلنا كان مسلسل لرمضان واتعرض على المنصة"، وردًا على اختلاف نسبة المشاهدة وأن التليفزيون مازال الأوسع انتشارًا وجماهيرية، قال "طبعًا ده المفهوم اللي لازم تتحركي من خلاله علم التسويق والإحصاء أي حد مهتم بالصناعة لازم يفهم العلمين كويس أوي، لكن المنصات بقت شباك جديد بيتفتح".
"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة رانيا يوسف، غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، كريم قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد أمين راضي لـ"الخليج 365": العرض عبر منصة الكترونية حلمي منذ 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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