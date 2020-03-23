سامح عبد العزيز: فركشت "دهب عيرة" ومش هصور خارجي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المخرج سامح عبدالعزيز، إنه لم يصور أي مشاهد خارجية بمسلسل "دهب عيرة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا والمقرر عرضه في رمضان 2020، بسبب كورونا.

وكشف "عبدالعزيز"، في تصريح لمصراوي، إنه أوقف تصوير جميع المشاهد الخارجية والمشاهد التي تستلزم وجود عدد كبير من الممثلين: "فركشت النهاردة ومش هصور خارجي، أنا مع التصوير الداخلي الملموم جدا، ووقفنا كل المشاهد الخارجية اللي بتحتاج إلى مجاميع ومشاركة عدد كبير من الممثلين".

مسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانه يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز مسلسل "زي الشمس" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، عمر السعيد.