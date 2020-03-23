طارق الشناوي عن المطالبة بوقف تصوير المسلسلات: "الأعمال التليفزيونية أمن قومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالب عدد من الفنانين، بوقف تصوير الأعمال التلفزيونية، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفا من إصابة أحد العاملين أو الفنانين بالمرض.

وعن هذه المطالبات، قال الناقد طارق الشناوي في تصريح خاص لمصراوي، إنه من الممكن تقليل عدد المشاركين باللوكيشن قدر المستطاع.

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وتابع: "لكن لابد من استكمال المسلسلات، فأنا اعتبرها مثل قطاع الأمن القومي، فالمخابز لم تتوقف عن العمل، كذلك الشرطة، وجامعي القمامة، وموظفي الكهرباء والتليفونات وغيرها من المرافق".

وأضاف: "كل هؤلاء يقومون بواجبهم، ونحن الآن نجد أن المقاهي والمطاعم ودور العرض تغلق أبوابها، في مقابل وجود الناس داخل منازلهم، ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر هذا الحال، فنحن نحتاج لمنتج جذاب وبرامج ومسلسلات، والأمر مهم للغاية".

واستكمل: "الموضوع أمن قومي، ولكن على أي حد بيصور مراعاة كل التفاصيل المطلوبة والاحترازات، والناس ورا الكاميرا يلبسوا كمامات مع مراعاة إجراءات التعقيم المعروفة، ونكمل تصوير عادي، لأن الدراما زيها زي أي مرفق حيوي، مش هينفع نوقفها".