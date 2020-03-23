عبير صبري: "خليك في البيت طالما مش مضطر للنزول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طالبت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، جمهورها بعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة.

وكتبت: "طول مانت قادر تقعد في البيت خليك، عشان فرصة إنك تتعدي أو تلقط الفيروس معدومة، وبلاش الزيارات برضو، ونحمد ربنا إن عندنا بيت وكهربا ومية وتليفزيون".

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وتابعت: "قادرين نعيش مش في لجوء ولا خيمة ولا ظروف صعبة، اللي عنده خبز وجبن وقافل عليه بيته يحمد ربنا، خليك في البيت طالما مش مضطر للنزول، دي معركه فناء مش هزار".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.

وتشارك عبير صبري في بطولة مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة يسرا، سلوى عثمان، هنادي مهنا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز