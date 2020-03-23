فيديو.. سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "واقع مجنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
طرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها الجديدة "واقع مجنون".
الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، والكلي من إخراج نضال هاني.
وكانت سميرة سعيد قد طرحت مؤخرا أغنية "هليلة"، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.
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