تراند اليوم : تطورات جديدة حول وفاة فنان مصري شهير

وأضاف أنه تواصل مع عائلة الفنان للاطمئنان على صحته، منوها أنهم أعربوا عن غضبهم الشديد من تداول مثل هذه الإشاعة التي تصيبهم بالحزن.
بينما أوضح السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين، أن والده بخير، ولا صحة مطلقا لما أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته.
وتابع : " الوالد بخير الحمدلله.. وربنا يهدي مروجي الشائعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة.. الحكاية أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية".
يذكر أن الفنان محمود ياسين يعاني من الزهايمر بسبب انسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة.