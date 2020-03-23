تراند اليوم : فنانة شهيرة بملابس النوم مع والدتها بمناسبة عيد الأم



نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو برفقة والدتها، وهما يرتديان ملابس النوم، لمعايدتها بمناسبة عيد الأم.

ونشرت "سيرين" الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتوجّهت إلى الأمهات بالمعايدة لمناسبة عيد الأم، كما عايدت والدتها وشكرتها لأنها تساعدها وتهتم بأودلاها، وتتحمل ما وصفته بجنونها الناتج عن ضغط العمل.

ودعت الجميع إلى البقاء في المنزل، من أجل حماية أنفسهم وعائلاتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما كررته والدتها أيضاً.

واعتذرت سيرين من محبيها، بسبب ظهورها بهذا الشكل، وقالت: "ما تواخذونا على مناظرنا".