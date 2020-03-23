صديقة جيمس بوند الروسية أولغا كوريلينيكو تعلن تعافيها من فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - بعد إعلانها بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للحجر الصحي المنزلي لأكثر من أسبوع،أعلنت مجدداً الممثلة الروسية أولغا كوريلينيكو، شريكة دانيال كريج ببطولة فيلم جيمس بوند المميز "كم من العزاء" ،شفاءها الكامل من فيروس كورونا بحمد الله.

وجاء إعلان أولغا كوريلينيكو عن شفاءها التام من فيروس كورونا الذي يطلق عليه عالمياً إسم "كوفيد19"، عبر منشور لها في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، قالت فيه:" لقد تعافيت تماماً".

وأعربت عن سعادتها بقضاء "عيد الأم" برفقة طفلها ،مرتدية كمامة طبية من باب الإحتراز،والحرص على عدم إصابة إبنها الصغير بأي عدوى في حال حدث لها أي انتكاسة ما مفاجئة.

وروت أولغا عبر "أنستغرام" حالتها الصحية بالتفصيل،ونوع الأعراض التي شعرت بها،وأول هذه الأعراض التي شعرت بها كانت: حمى وصداع شديدين ،ثم شعرت بعد ذلك بالتحسن بعد مرور ثلاثة أيام على هذه الأعراض ،حتى شفيت تماماً من فيروس كورونا.

وقالت أن علاجها الوحيد في حجرها الصحي ،كان حبوب "الباراسيتومول" المعالجة لارتفاع الحرارة،ومكملات غذائية وفيتامينات متنوعة لتقوية مناعة الجسد،وجعله يقاوم الفيروس وأعراضه بشكل جيد وفعال،وتحويل الأغذية إلى طاقة ومضادات أكسدة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"