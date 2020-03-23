بعد الأزمة القلبية.. هارفي واينستين يصاب بفيروس كورونا في السجن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 مارس 2020 04:42 مساءً - أصيب المنتج السينمائي هارفي واينستين Harvey Weinstein، الذي حُكم عليه بالسجن 23 عامًا بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي، بفيروس كورونا المستجد.

وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المنتج، البالغ من العمر 68 عامًا، إضافة إلى أحد المساجين في سجن ويندي في شمال ولاية نيويورك، ظهرت نتيجة تحاليله لفيروس كورونا المستجد إيجابية، لتؤكد لاحقاً إدارة السجن الخبر بنفسها، موضحة أنه قد تم عزله.

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ونُقل واينستين، الأربعاء، إلى سجن ويندي من سجن رايكرز آيلاند، الواقع في حي كوينز في نيويورك، حيث كان مسجونًا منذ إدانته في 11 آذار/مارس.

وكان هارفي واينستين قد تعرض الشهر المنصرم لأزمة قلبية، بعد إدانته بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

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هارفي واينستين يتعرض لازمة قلبية بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب



وقالت تقارير صحفية أمريكية حينها أن هارفي تم نقله إلى جناح آمن في مركز مستشفى بلفيو، في مدينة نيويورك، بسبب مشاكل في القلب، بواسطة سيارة إسعاف من مبنى محكمة نيويورك.

وقالت محامية الدفاع الرئيسية عن "وينشتاين"، السيدة "دونا روتونو"، أن موكلها كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم بعد صدور الحكم.

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