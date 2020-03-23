في ذكرى ميلاده.. القصة الكاملة لاعتزال أحمد رمزي الفن

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير أحمد رمزي، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله محفورة في أذهان الملايين من جمهورة، كما أنه اشتهر بتجسيد أدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لجمهورها أسباب إعتزاله الفن قبل وفاته: في منتصف عقد السبعينات كان قرار رمزي بالإعتزال لسبب أنه شعر أن

الأوان لذلك مع بروز نجوم شباب، فآثر الابتعاد حتى تظل صورته جميلة في عيون جمهوره الذي اعتاد عليه بصورة معينة.

فكان الاعتزال الذي استمر عدة سنوات أعقبها عودته بعد أن نجحت فاتن حمامة بالعودة للتمثيل من خلال سباعية «حكاية وراء كل باب» التي أخرجها المخرج سعيد مرزو، بعدها كان قرار أحمد رمزي

بالغياب مرة أخرى.

وفي منتصف عقد التسعينات كان قرار رمزي بالعودة إلى عالم التمثيل مرة أخرى من خلال عدة أعمال بدأها بفيلم «قط الصحراء» مع يوسف منصور ونيللي، وفيلم «الوردة الحمراء» مع يسرا، ومسلسل «وجه القمر» مع فاتن حمامة وعندما ظهر في فيلم "الوردة الحمراء" مع يسرا وإخراج إيناس الدغيدي عام 2001 كان هو الشاب الشقي رغم زحف تجاعيد السنين على ملامحه والصلع على شعره إلا أنه كما ظهر في فيلم أيامنا الحلوة ظهر في الوردة الحمراء فاتحًا قميصه مستعرضًا قوامه.