صلاح عبدالله يطلق كوميكس جديد على الكورونا

أطلق الفنان الكوميدي صلاح عبدالله "كوميكس" جديد على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، وهو من أحد مشاهد فيلم " عسكر في المعسكر " حيث يجتمع صلاح عبدالله مع محمد هنيدي في هذا المشهد.

كتب صلاح عبدالله على المشهد " مش

أنت اللي قلت هنيمك مالمغرب يا صين، أهي نيمتنا كلنا يا خويا ".

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تفاعل عدد كبير مع المنشور ومن بينهم الفنانة نسرين أمين و الكثير من الجمهور إلي أن وصل عدد المعجبين بالصورة لأكثر

من 12 ألف شخص وأكثر من 200 تعليق.

الجدير بالذكر أن أحدث ما قدمه صلاح عبدالله كان مسلسل قيد عائلي والذي عرض العام الماضي، تشارك عدد كبير من نجوم الفن في هذا المسلسل من بينهم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي وغيرهم العديد من النجوم. المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل ومن إخراج تامر حمزة.