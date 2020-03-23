في أسبوع.. محمود العسيلي يتخطى مليوني مشاهدة بكليب "جنة تكفينا"

تجاوز كليب أغنية "جنة تكفينا"، للفنان محمود العسيلي ، حاجز مليوني مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات:يمنى العسيلي، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:أمير هداية، والكليب من إخراج: إبراهيم هدروج.

يذكر ان آخر إصدارات العسيلي الفنية كانت أغنية "تمثيلية" التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبدالواحد و محمود العسيلي، توزيع: أمير هداية.