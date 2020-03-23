أمل عرفة تتكفل بـ 5 أسرسورية لمحاربة "كورونا"

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام أنها ستتكفل بخمس عائلات سورية لمدة شهر حتى تظل تلك الأسر في المنازل، وذلك أيمانًا منها بأن الفقر والبحث عن قوت اليوم يضطر العديد من الأشخاص للنزول وهو

الأمر الذي بدوره يساعد في انتشار وباء كورونا.

دعت عرفة باقي زملائها وأصحاب رؤوس الأموال للتكفل بعدد من الأسر في سوريا واضافت أنها لا تهدف إلي المفاخرة ولكنها تؤمن بأن الجميع قد

يكون في نفس الموقف في يومًا ما، كما دعت أمل الجمعيات للعمل بصدق ونزاهة لتقود المبادرات لأن المساعدات الفردية لن تجدي نفعًا.

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الجدير بالذكر إن أحدث أعمال أمل عرفة كانت في عام 2019 وهو مسلسل سوري يحمل أسم " كونتاك " ويشاركها البطولة كل من محمد حداقي، اندرية سكاف ومن إخراج حسام قاسم الرنتيسي.