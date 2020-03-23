أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام أنها ستتكفل بخمس عائلات سورية لمدة شهر حتى تظل تلك الأسر في المنازل، وذلك أيمانًا منها بأن الفقر والبحث عن قوت اليوم يضطر العديد من الأشخاص للنزول وهوالأمر الذي بدوره يساعد في انتشار وباء كورونا.
دعت عرفة باقي زملائها وأصحاب رؤوس الأموال للتكفل بعدد من الأسر في سوريا واضافت أنها لا تهدف إلي المفاخرة ولكنها تؤمن بأن الجميع قديكون في نفس الموقف في يومًا ما، كما دعت أمل الجمعيات للعمل بصدق ونزاهة لتقود المبادرات لأن المساعدات الفردية لن تجدي نفعًا.
الجدير بالذكر إن أحدث أعمال أمل عرفة كانت في عام 2019 وهو مسلسل سوري يحمل أسم " كونتاك " ويشاركها البطولة كل من محمد حداقي، اندرية سكاف ومن إخراج حسام قاسم الرنتيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة تتكفل بـ 5 أسرسورية لمحاربة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.