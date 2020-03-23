فيديو.. سميرة سعيد تصدر كليب أغنية "واقع مجنون" على "يوتيوب"

طرحت الفنانة سميرة سعيد، منذ قليل، أحدث أعمالها الفنية، كليب أغنية "واقع مجنون"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم،

توزيع: محمد عرام، والكليب إخراج: نضال هاني.

ويقول مطلع الأغنية: " الشمس طالعة فوق .. والليل عالأرض ليه..

أسوار مالهاش بيبان.. والبحر فاضي ليه

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طلع المطر لفوق.. وخلاص ما نزلش تاني

الخوف في كل عين.. اللي بيحصل ده إيه"

يذكر أن آخر إصدارات سميرة الغنائية هي "هليلة" التي طرحت على يوتيوب، وسجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، كلمات: بلال سرور، ألحان: شادي نور، توزيع: هاني يعقوب.